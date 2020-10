Gegen 11:30 Uhr fuhr ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad die Weddigenstraße Richtung Schultheißallee. Kurz vor der Kreuzung zur Schultheißallee soll ein dunkler Pkw an dem Jungen vorbeigefahren sein und ihn am Lenker touchiert haben. Der Junge stürzte in der Folge von seinem Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne anzuhalten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

