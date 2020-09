Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Jugendlicher nach Sturz in Pegnitz verstorben

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1295 berichtet, stürzte am Dienstag, 15.09.2020, ein 16-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt in die Pegnitz. Er konnte durch eine Polizeibeamtin an Land gezogen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Zwischenzeitlich ist der Jugendliche verstorben.