Kurz vor 11 Uhr beobachte ein Ladendetektiv in einer Supermarktfiliale, wie der 17-jährige Jugendliche mehrere Dosen eines Energy-Getränks sowie Lebensmittel in seine Jackentaschen einsteckte und ohne zu zahlen das Geschäft verließ. Als der junge Mann vom Angestellten des Marktes auf den Diebstahlsverdacht angesprochen wurde, nahm er kurzerhand Reißaus. Allerdings endete der Fluchtversuch bereits in der nahen Ostendstraße. Dort wurde der Tatverdächtige vom Ladendetektiv und dem Filialleiter eingeholt und festgehalten.

Der 17-Jährige dachte jedoch nicht daran, nun die weitere Flucht aufzugeben. Vielmehr wehrte er sich heftig und versetzte dem Detektiven mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost musste den aufgebrachten Tatverdächtigen fesseln, um weitere Angriffe zu verhindern. Der Supermarktangestellte wurde aufgrund der Faustschläge vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Das Diebesgut hatte der Jugendliche bei seiner Festnahme noch einstecken - der Gesamtwert der gestohlenen Lebensmittel lag bei knapp 10 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den jungen Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

