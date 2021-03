Gegen 00:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ein in der Laufamholzstraße fahrender dunkler BMW auf, an welchem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) und einen jungen Erwachsenen (18 Jahre alt) in dem Fahrzeug fest.

Der 17-jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem konnte ermittelt werden, dass das nicht zugelassene Fahrzeug kurz vorher, mutmaßlich durch das in dem Auto befindliche Trio, von dem Gelände eines Fahrzeughändlers entwendet wurde.

Der 17- und der 18-Jährige führten außerdem je ein Taschenmesser mit sich. Die Beamten fanden weiterhin zwei Bankkarten auf, welche auf eine andere Person ausgestellt war. Zudem wies das Fahrzeug einen offenbar frischen Unfallschaden auf.

Das Trio muss sich nun wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls verantworten. Gegen den 17-Jährigen wurden zudem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, der Unterschlagung und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung eingeleitet.

