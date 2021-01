Nürnberg vor 54 Minuten

Nürnberg: Jugendliche raubten Bargeld - Festnahme

Nürnberg (ots) - Zwei Jugendliche stehen in Verdacht am Dienstagabend (26.01.2021) im Nürnberger Südwesten einen anderen Jugendlichen ausgeraubt zu haben. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen konnten noch in der Nacht auf Mittwoch (27.01.2021) identifiziert und festgenommen werden.