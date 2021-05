Nürnberg vor 17 Minuten

Nürnberg: Jugendliche randalieren in Parkhaus und beschädigen einen Pkw

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (12.05.2021) randalierten insgesamt 5 Jugendliche in einem Parkhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard und demolierten mutwillig ein geparktes Fahrzeug. Sie konnten in Gewahrsam genommen werden.