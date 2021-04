Nürnberg vor 27 Minuten

Nürnberg: Jugendliche griff einen Polizeibeamten tätlich an

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (15.04.2021) kontrollierten Polizeibeamte am Nürnberger Plärrer einen jungen Mann, der versucht hatte einen Joint zu verstecken. Seine 17-jährige Begleiterin war mit der Kontrolle offenbar nicht einverstanden und griff einen Beamten an.