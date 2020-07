Nürnberg: Jugendliche gingen nach Streit Polizeibeamte an

Gegen 23:10 Uhr sprachen Zeugen die Beamten am Wöhrder See an, weil sie einen handfesten Streit zwischen den Männern beobachtet hatten. Als die Polizisten die Streithähne trennen wollten, beleidigte sie der 19-Jährige und leistete Widerstand. Als die Einsatzkräfte ihn fesselten, gingen weitere Personen aus der Gruppe der Jugendlichen die Beamten an. Eine 17-Jährige beleidigte die Polizisten wüst und eine 15-Jährige versuchte den Festgenommenen zu befreien. Die Einsatzkräfte nahmen die jungen Frauen fest. Die 15-Jährige wurde in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Beamten leiteten gegen die Jugendlichen mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung ein.

