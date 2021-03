Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Jugendliche beschädigen U-Bahnanlage am Opernhaus

Nürnberg (ots) - In der Montagnacht (15.03.2021) warfen Jugendliche in der Nürnberger Innenstadt einen E-Scooter auf die Glasscheibe eines U-Bahnhofes. Ein aufmerksamer Zeuge rief umgehend die Polizei. Eine Streife des Unterstützungskommandos nahm das Trio kurz darauf in der Nähe des Tatortes fest.