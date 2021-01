Der 15-Jährige war eigenen Angaben zur Folge gegen 21:45 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihn zwei ungepflegte Männer anpöbelten. In der Peter-Henlein-Straße, zwischen Pillenreuther Straße und Bulmannstraße, kam es zur Auseinandersetzung in dessen Verlauf ihm die zwei Täter - trotz vehementer Gegenwehr - seine Jacke der Marke Wellensteyn im Wert von rund 300 Euro raubten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer zog sich leichte Verletzungen zu.

Beschreibung: Täter 1: Etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schmächtige Statur, kurzer Bart, schwarz gekleidet mit Kapuzenpullover, ausgeleierter Jogginghose und Nike Turnschuhen.

Täter 2: Etwa 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, untersetze Statur, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer breiter Jogginghose und braunen Winterstiefeln.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm den Tatort in Augenschein. Die Nürnberger Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet etwaigen Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. /

