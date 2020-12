Nürnberg vor 41 Minuten

Nürnberg: Handtasche aus unversperrtem Pkw entwendet - Polizei rät zur Vorsicht

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (22.12.2020) nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gunst der Stunde und bediente sich an einem unversperrten Pkw auf einem Supermarktparkplatz in Nürnberg Thon. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht.