Nürnberg vor 45 Minuten

Nürnberg: Handtasche aus Auto entwendet - Polizei rät zur Achtsamkeit

Nürnberg (ots) - Am Montagvormittag (07.06.2021) wurde in einem Parkhaus eines Supermarkts in Nürnberg-Gibitzenhof eine Handtasche aus einem Pkw entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen zu lassen.