Nürnberg vor 37 Minuten

Nürnberg: Handgranate bei Gartenarbeiten gefunden

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (11.06.2021) fand ein Mann im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein eine Handgranate bei Arbeiten in seinem Garten. Das Sprengmittel wurde durch Spezialisten des Landeskriminalamtes geborgen und an einem sicheren Ort gesprengt.