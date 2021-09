Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag (15.-18.09.2021) einen Altkleidercontainer im Stadtteil Katzwang mit rechtsextremen Symbolen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter.

Ein Zeuge hatte die Schmierereien in den Morgenstunden des Samstag festgestellt und die Polizei verständigt. Auf dem Altkleidercontainer in der Katzwanger Hauptstraße waren in blauer Farbe ein Hakenkreuz und zwei Siegrunen aufgesprüht worden.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise auf den oder die Täter können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei gerichtet werden.

