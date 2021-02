Das Feuer, das in den frühen Abendstunden in einer Lagerhalle auf dem Betriebsgelände in der Maybachstraße ausgebrochen war, hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Hiervon waren zahlreiche Stadtteile betroffenen. Teilweise war der Brandrauch auch in Bereichen der Stadtgebiete von Fürth und Erlangen wahrnehmbar.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Die umfangreichen Löscharbeiten konnten allerdings dennoch erst in der Nacht abgeschlossen werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es durch das Brandgeschehen keine Verletzten. Eine konkrete Aussage zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht gemacht werden.

Zwischenzeitlich hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Ursache des Großbrandes übernommen. In diesem Zusammenhang haben Brandermittler am heutigen Tag (17.02.2021) ihre Arbeit am Brandort aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen vorsätzlich herbeigeführten Brand. Zum Ergebnis der Ermittlungen wird nachberichtet werden.

