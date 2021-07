Nürnberg vor 25 Minuten

Nürnberg: Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung in einer Gemeinschaftsunterkunft

Nürnberg (ots) - Gestern Nachmittag (30.06.2021) bedrohte ein 20-Jähriger die Hausmeister einer Gemeinschaftsunterkunft in der Münchener Straße. Er konnte am späten Abend festgenommen und in einer Fachklinik untergebracht werden.