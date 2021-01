Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Größerer Polizeieinsatz in Nürnberger Südstadt - eine Person festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (26.01.2021) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt, nachdem eine Frau in ihrer Wohnung mutmaßlich von einem Bekannten angegriffen worden war. Ein 38-jähriger Mann wurde festgenommen.