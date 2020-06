Nürnberg: Graffiti-Sprayer ermittelt

Ein zunächst Unbekannter besprühte in der Nacht von Dienstag (25.02.2020) auf Mittwoch (26.02.2020) insgesamt 22 Objekte um den Kaulbachplatz und in Gostenhof mit Herzsymbolen, dem Tag "Taini", dem Schriftzug "Sry i love you" sowie politischen Botschaften. Insgesamt verursachte er dadurch an privaten und öffentlichen Gebäuden einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Durch umfangreiche Ermittlungen, geführt vom Sachbereich Graffiti der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Mann aus Nürnberg. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Durchsuchungsbeschluss beantragt.

Nachdem dieser vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg erlassen worden war, wurde die Wohnung des vermutlichen Sprayers durchsucht. Hierbei konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Der 22-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

