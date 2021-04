Kurz nach 21:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe über eine mutmaßliche Schlägerei zwischen Jugendlichen am Busbahnhof Frankenstraße ein. Eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen mehreren Beteiligten war eskaliert.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete ein Teil der Streithähne in einen nahe gelegenen Hinterhof. Eine weitere mutmaßlich am Streit beteiligte Personengruppe konnte in einem Linienbus angehalten und kontrolliert werden.

Ein 18-jähriger Mann wurde bei den Handgreiflichkeiten nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen durch einen Fußtritt am Kopf verletzt. Genaue Angaben zum Hintergrund des Streits sowie den weiteren Beteiligten wollte der Geschädigte jedoch nicht machen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die konkrete Angaben zum Ablauf des Streits und den Handgreiflichkeiten machen können. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Stefan Bauer

