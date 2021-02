Die erste Kontrolle wurde am Freitagnachmittag in der Nopitschstraße durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei über 2.000 Fahrzeuge registriert. Rund ein Dutzend Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, drei Kraftfahrer wurden angezeigt. Der Schnellste war bei erlaubten 50 km/h mit 95 km/h unterwegs. Den Fahrer erwartet neben einer Geldbuße von 200 Euro und zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister außerdem noch ein einmonatiges Fahrverbot.

Bei einer weiteren Messung in den späten Abendstunden in der Fürther Straße auf Höhe des Frankenschnellweges wurden 1850 Fahrzeuge gemessen. Rund 90 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Fünf Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 104 km/h. Der Fahrer war also mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. In diesem Fall drohen ihm ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 200 Euro.

