Am 04.09.20 wurde im Zeitraum von 15:00 - 18:00 Uhr in der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße gemessen. Von insgesamt ca. 2700 registrierten Fahrzeugen hielten sich 124 nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

110 Verkehrsteilnehmer erwartet hier ein Verwarnungsgeld, gegen 13 wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet und ein Kraftfahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Er war mit 113 km/h unterwegs, was ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten zur Folge hat.

In der Nacht desselben Tages wurde auch in der Erlanger Straße, Höhe Am Knappsteig, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier lag der Spitzenreiter bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 159 km/h (bei erlaubten 70 km/h), er muss mit einem Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkten in Flensburg, sowie einer Geldbuße in Höhe von 1350 Euro rechnen.

Bei Messungen , die am Samstag, den 05.09.20, 20.00 - 02.30 Uhr in der Frankenstraße sowie in der Münchener Straße durchgeführt wurden, wurde ebenfalls eine Vielzahl von erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. In der Frankenstraße wies der Spitzenreiter ein Tempo von126 km/h bei erlaubten 50 km/h auf, in der Münchener Straße war der Schnellste mit 124 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs. Empfindliche Bußgelder, sowie Fahrverbote sind auch hier die Folge.

