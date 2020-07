Nürnberg: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt - mehrere Verstöße geahndet

In den Abendstunden, zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr, führten die Polizeibeamten in der Regensburger Straße auf Höhe der Breslauer Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Von den 2631 registrierten Fahrzeugen hielten sich 248 nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Gegen 200 Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet, 48 Kraftfahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Den Schnellsten, einen Kradfahrer, der mit 139 km/h gemessen wurde, erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister, sowie eine Geldbuße von 480 Euro.

