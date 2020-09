Nürnberg vor 25 Minuten

Nürnberg: Geschwindigkeitskontrollen der Nürnberger Verkehrspolizei

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Freitag und Samstag (18/19.09.2020) führten in den Abendstunden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg Geschwindigkeitsmessungen in den Stadtteilen Sündersbühl, Glockenhof und Wöhrd durch. Eine Reihe von Beanstandungen war die Folge.