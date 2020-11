Gegen 07:45 Uhr stand der weiße Mercedes-Benz Sprinter einer Bäckereikette in der Eichstätter Straße/Ecke Straßenäckerweg. Während sich der Fahrer (45) noch in der Filiale aufhielt, drang der Unbekannte in das Führerhaus ein und stahl Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zu Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

