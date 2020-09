Nürnberg: Geldbörsendiebstahl in Baumarkt rasch aufgeklärt

Gegen 10:15 Uhr befand sich die 60-jährige Kundin mit ihrem Begleiter in einem Baumarkt in der Regensburger Straße. Ihren Geldbeutel hatte sie für einen Moment unbeobachtet in ihrem Einkaufswagen liegen lassen. Eine 59-jährige Frau nahm den Geldbeutel an sich und wollte das Geschäft verlassen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Tathandlung jedoch beobachten und die mutmaßliche Täterin bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Geldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden, wurde noch vor Ort der sichtlich erleichterten Kundin zurückgegeben.

Die 59-jährige Tatverdächtige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

