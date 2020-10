In der Zeit von 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr brachten Unbekannte an einem Gebäude in der Theaterstraße in Fürth die fremdenfeindlichen Symbole an. Die Schmierereien, unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen, erstrecken sich auf ca. 12 Quadratmeter und wurden mit schwarzer Farbe angebracht. Die Täter verursachten dabei einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

