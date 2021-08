Mehrere Personen gerieten in einer Sonntagnacht (18.07.2021) im Juli gegen 23:45 Uhr im U-Bahn-Verteiler Plärrer in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich an die Oberfläche in den Bereich der Straßenbahninsel.

Im weiteren Verlauf sollen zwei bislang unbekannte Täter einem Beteiligten (24) mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Passanten sollen schließlich eingegriffen und die Kontrahenten getrennt haben.

Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Durch die Fußtritte wurde der 24-Jährige leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt unter anderem wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können. Insbesondere die Personen, die damals eingegriffen und die Kontrahenten getrennt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-6115 zu melden.

