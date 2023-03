Nürnberg: Fußtritte gegen den Kopf - Vier Tatverdächtige werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt

In den frühen Samstagmorgenstunden (18.03.2023) wurde ein 19-Jähriger am Nürnberger Hauptbahnhof durch Tritte gegen den Kopf verletzt. Vier Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Gegen 05:00 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein 19-jähriger Mann im Tunnelbereich zu den Gleisen im Ostflügel des Nürnberger Hauptbahnhofs mit vier zunächst unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit schlugen ihn die Männer zu Boden und traten dort mehrmals auf den Kopf des 19-Jährigen ein. Der 19-Jährige erlitt hierdurch Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Er befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr.

Alarmierten Streifenbesatzungen gelang es drei Tatverdächtige noch vor Ort und einen vierten Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem Zug festzunehmen.

Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Fußtritten gegen den Kopf übernahm die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden die Tatverdächtigen im Alter von 20, 25, 26 und 27 Jahren dem Ermittlungsrichter zur Prüfung des Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell