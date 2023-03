Nürnberg: Frau nach Streit von Auto angefahren - Zeugenaufruf

Am Samstagabend (11.03.2023) geriet ein Mann im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof mit einer Frau in einen Streit und soll diese anschließend mit seinem Auto leicht verletzt haben. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 19:00 Uhr entwickelte sich in der Karlsruher Straße ein Streit zwischen einem 51-jährigen Mann und einer 24-jährigen Frau. Die beiden stehen in keiner Vorbeziehung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte sich der Mann anschließend in sein Auto und fuhr los. Die Frau stellte sich dem Fahrer in den Weg, um ihn am Wegfahren zu hindern. Der 51-jährige Fahrer bremste, touchierte die 24-Jährige jedoch und verletzte sie dabei leicht.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten sucht die ermittelnde Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0911 94820 zu melden.

Erstellt durch: Michael Köhler

