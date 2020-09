Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Breiten Gasse. Einer der beiden Jugendlichen sprach die 45-jährige Angestellte eines dortigen Imbisses an, ob dieser noch geöffnet hätte. Als die Frau dies verneinte, kam ein mutmaßlicher Begleiter auf einem Fahrrad hinzu. Er sprühte der Angestellte unvermittelt eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht. Die 45-Jährige erlitt hierdurch Schmerzen in den Augen und den Atemwegen. Sie wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Die beiden Jugendlichen flüchteten auf ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1) Ca. 14-16 Jahre, ca. 170-175 cm, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkler Hauttyp, schwarze Jogginghose / dunkles Shirt mit gelber Aufschrift, dunkles Mountainbike

2) Jugendlicher, ca. 180 cm, normale Statur, dunkler Hauttyp, komplett dunkel gekleidet, dunkles Fahrrad

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 in Verbindung zu setzen.

