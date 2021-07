Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Festnahme nach versuchten Einbruch in Juweliergeschäft

Nürnberg (ots) - In der Freitagnacht (23.07.2021) versuchten eine Jugendliche und ein junger Mann in ein Juweliergeschäft in der Nürnberger Innenstadt einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, woraufhin die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden konnten.