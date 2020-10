Gegen 11:30 Uhr sprach der unbekannte Dieb einen Nürnberger Senioren vor einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmshavener Straße an und gab vor, für einen Taubstummenverein Spenden sammeln zu wollen. Der betagte Mann ließ sich überreden, 10 Euro für den vermeintlich guten Zweck zu spenden.

Als er den Betrag aus seinem Geldbeutel holte, griff der angebliche Spendensammler plötzlich in die Geldbörse und zog mehrere Scheine heraus. Der Rentner bemerkte den Diebstahlsversuch und forderte den Unbekannten auf, ihm das Geld zurückzugeben. Tatsächlich händigte ihm der Mann zwei Scheine aus und entfernte sich dann. Erst kurz danach realisierte der Geschädigte, dass der Dieb ihm nicht alles Geld zurückgegeben hatte. Insgesamt fehlten 100 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls oder weitere Passanten, die durch den angeblichen Spendensammler angesprochen wurden. Hinweise in der Sache können dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor betrügerischen Spendensammlern auf Parkplätzen vor Einkaufsmärkten: Werden Sie vor allem dann misstrauisch, wenn Sie die beworbene Organisation nicht kennen oder der Spendensammler keinen offensichtlich genehmigten Stand z.B. direkt am Eingang eines Einkaufsmarktes hat. Lassen Sie sich nicht zu einer Spende drängen! Seriöse Organisationen bieten immer ausreichend Informationsmaterial und die Möglichkeit, die Spende wohlüberlegt und per Überweisung im Nachgang zu tätigen.

