Der 90-jährige Mann war gegen 16:30 Uhr mit seinem silbernen Mercedes auf der Laufamholzstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet er im Bereich zwischen der Heuchlinger Str. und der Schnaittacher Str. in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Marke VW zusammen. Bei dem Aufprall erlitten er und der 21-jährige Fahrer des Transporters leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein so erheblicher Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat den Unfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Marc Siegl / tb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell