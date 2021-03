Nürnberg vor 44 Minuten

Nürnberg: Fahrräder und E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen

Nürnberg (ots) - Aus bislang unbekanntem Motiv hat am Sonntag (14.03.2021) in den frühen Morgenstunden ein 38-Jähriger im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs mehrere Leihfahrräder und E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen. Er konnte noch am Tatort festgenommen werden.