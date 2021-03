Kurz vor 21:00 Uhr fuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Nürnberg-Flughafen auf dem Sonderfahrstreifen in der Äußeren Bayreuther Straße am Bahnhof Herrnhütte. Beim Einfahren in die Äußere Bayreuther Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die auf dem dortigen Radweg unterwegs war und die Straße querte.

Die 52-jährige Radfahrerin stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand nach derzeitigem Sachstand nicht.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut.

