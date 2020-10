Nürnberg 29.09.2020

Nürnberg: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots) - In seiner Freizeit nahm ein Polizeibeamter am späten Montagabend (28.09.2020) in der Marienvorstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat fest.