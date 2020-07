Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Explosion in einem Ladengeschäft in der Nürnberger Südstadt

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (07.07.2020) kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Brand nach einer Explosion in einem Ladengeschäft. Zwei Personen wurden leicht verletzt.