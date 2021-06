Nürnberg vor 33 Minuten

Nürnberg: Exhibitionisten im Stadtgebiet aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Sonntag (20.06.2021) kam es in zwei Fällen zu exhibitionistischen Handlungen. Ein unbekannter Mann trat einer jungen Frau in den Pegnitzauen gegenüber. Einige Zeit später wurde eine andere Frau in der Innenstadt zum Opfer. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.