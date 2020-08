Nürnberg: Exhibitionist zeigte sich vor Kindern - Festnahme

Gegen 18:00 Uhr sprach eine Mutter die Streifenbeamten an, dass der Unbekannte inzwischen schon mehrmals sich vor Kindern am Süßheimweg in schamverletzender Wiese gezeigt hatte. Er wurde von mehreren Eltern zwar bereits verscheucht, konnte jedoch in der Nähe auf einer Parkbank sitzend angetroffen werden.

Den bereits amtsbekannten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern. /

