Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Exhibitionist zeigt sich vor Spaziergängerin - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Ein unbekannter Mann zeigte sich am Freitagabend (23.07.2021) in der Gleiwitzer Straße einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.