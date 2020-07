Nürnberg: Exhibitionist trat in Nürnberg-Fischbach auf

Zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr zeigte sich in zwei Fällen ein unbekannter Mann am Bahnsteig des S-Bahnhofs Fischbach in schamverletzender Weise. In beiden Fällen wartete jeweils eine Frau alleine am Bahnsteig 2 (Fahrtrichtung Feucht), als der Unbekannte am gegenüberliegenden Bahnsteig auftrat, den Blickkontakt suchte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, hagere Statur, dunkelbrauner bzw. südländischer Teint. Der Mann war mit einer beigen Baseballmütze, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der Mann in den letzten Wochen mehrmals im Bereich des Fischbacher S-Bahnhofs gesehen worden sein.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Sollten Sie den Mann im Bereich Fischbach antreffen, verständigen Sie bitte die Polizei über den Notruf 110.

