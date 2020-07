Nürnberg: Exhibitionist mehrfach aufgetreten - Festnahme

Gegen 12:30 Uhr wartete eine 17-Jährige am Bahnsteig in Fischbach auf ihre S-Bahn. Der Tatverdächtige stand ihr gegenüber in einem Wartehäuschen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Hierbei hielt er fortwährend Blickkontakt zu der jungen Frau. Die 17-Jährige stieg anschließend in den Zug ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Wenige Stunden später, gegen 16:30 Uhr trat der bis dato unbekannte Mann an der gleichen Stelle wiederholt auf. Hier zeigte er sich erst gegenüber einer 18-Jährigen und wenige Minuten später gegenüber einer 15-jährigen Jugendlichen.

Auf Grund der guten Personenbeschreibung und ermittlungstaktischen Maßnahmen der Nürnberger Kriminalpolizei konnte ein 31-jähriger Mann als Tatverdächtiger identifiziert und am 22.07.2020 festgenommen werden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Der 31-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

