Nürnberg vor 4 Stunden

Nürnberg: Exhibitionist festgenommen

Nürnberg (ots) - Ein Passant bemerkte am Sonntagabend (18.07.2021) in der Nürnberger Südstadt einen Mann, der auf einer Parkbank sitzend onanierte. Polizeibeamte nahmen den 44-Jährigen noch am Tatort fest.