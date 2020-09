Nürnberg vor 12 Stunden

Nürnberg: Exhibitionist festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (02.09.2020) trat ein Mann in der Nürnberger Innenstadt in schamverletzender Weise auf. Eine Polizeistreife nahm einen 36-jährigen Tatverdächtigen fest.