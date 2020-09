Von Mitte Juni bis Ende August 2020 trat ein junger Mann im Nürnberger Bleiweißviertel immer wieder Frauen in exhibitionistischer Art und Weise entgegen. Unter anderem verfolgte er seine Opfer und manipulierte dabei an seinem Glied. Ein entsprechender Zeugenaufruf war am 30.08.2020 mit Meldung 1193 veröffentlicht worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt gingen die Ermittler davon aus, dass zwischen mehreren gleichgelagerten Fällen eine Verbindung bestehen könnte.

An mehreren Tatörtlichkeiten der mutmaßlichen Serie hatten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken Spuren gesichert, darunter auch DNA-Spuren. Eine Analyse ergab schließlich eine Übereinstimmung mit dem polizeilichen Datenbestand. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger geriet hierdurch in den Fokus der Ermittlungen. Der junge Mann war vollumfänglich geständig und räumte insgesamt fünf Vorfälle der gleichen Art ein. Darüber hinaus räumte er in seiner Vernehmung auch zwei Einbrüche aus der ersten Jahreshälfte 2020 ein.

Der Mann muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen und Eigentumsdelikten in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten.

Ann-Kathrin Lehnert/n

