Gegen 22:15 Uhr saßen zwei Frauen in ihrem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Nordring 35 stand. Ein unbekannter Mann beobachtete die Frauen und fing an zu onanieren. Nach kurzer Zeit entfernte sich der unbekannte Täter in Richtung Rollnerstraße.

Beschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dünn, bekleidet mit schwarzem Oberteil mit Kapuze und schwarzer enger Jeans.

Die Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

