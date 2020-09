Am Klettergerüst des Spielplatzes in der Wettersteinstraße fehlten insgesamt drei Schrauben eines Kletternetzes. Die Stabilität des Netzes war dadurch so sehr beeinträchtigt, dass spielende Kinder mitsamt dem Netz herunterfallen und sich hätten verletzen können. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen dürften die Schrauben durch unbekannte Täter im Laufe des Septembers gelöst worden sein.

Wie mit Meldung 1208 berichtet, stürzte bereits am 25.08.2020 ein 7-Jähriger von einem Klettergerüst eines Spielplatzes in der Zugspitzstraße. Im Anschluss waren dort ebenfalls Manipulationen in Form fehlender Schrauben festgestellt worden. Im Rahmen der Ermittlungen wird nun geprüft, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nehmen die Freizeitanlagen in dem betroffenen Bereich bei ihrer Streifentätigkeit vermehrt in den Fokus. Zusätzlich wird die Nürnberger Sicherheitswacht ein besonderes Augenmerk auf die Spielplätze legen. Zeugen, die an dem Spielplatz in der Wettersteinstraße oder an Spielplätzen in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482 -114/-115 zu melden.

Marc Siegl/n

