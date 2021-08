"Geisterradeln", zu hohe Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss - das sind unter anderem die Ursachen für die Radunfälle auf Bayerns Straßen und Radwegen. Diese und weitere Erkenntnisse zieht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann aus den Ergebnissen der Schwerpunktkontrollen, die seit Mai groß angelegt in Bayern stattgefunden haben. Zu den einzelnen Erkenntnissen aus den Kontrollen und wie die Bayerische Polizei mehr Sicherheit für Radlfahrer erreichen will, nimmt Herrmann bei einer Radverkehr-Kontrollaktion der mittelfränkischen Polizei auf einem Pressetermin am

Freitag, den 20. August 2021 um 11:00 Uhr in Nürnberg, Wöhrder Wiesenweg, zwischen Hadermühle 1 und Franz-Josef-Strauß-Brücke

Stellung. Mittelfrankens Polizeipräsident Roman Fertinger wird dabei auch die Arbeit der mittelfränkischen Polizei-Radlstreifen und deren neue hochfunktionale Radl-Uniform vorstellen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Für O-Töne bitten wir, eine Mikrofonangel zu nutzen. Ebenfalls bitten wir, für eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu sorgen.

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher: Oliver Platzer Telefon: (089) 2192 -2108 Telefax: (089) 2192 -12721 E-Mail: presse@stmi.bayern.de

