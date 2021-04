Kurz nach 01:15 Uhr bemerkte der Zeuge im Willy-Schmitzer-Weg die beiden unbekannten Tatverdächtigen, die auffällig um einen Pkw schlichen. Während einer der beiden Unbekannten vor dem Auto auf- und ablief und mutmaßlich Schmiere stand, machte sich der zweite an dem Wagen zu schaffen. Offenkundig wollten beide das Fahrzeug aufbrechen. Als der Aufpasser den Zeugen bemerkte, verständigte er seinen Mittäter und beide gingen in Richtung Kilianstraße flüchtig. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass offensichtlich noch ein weiterer Pkw vergeblich angegangen worden war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden - ins Innere gelangten die Einbrecher aber nicht.

Das Nürnberger Fachkommissariat für Kfz-Aufbruch hat nun die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, welche die flüchtigen Personen zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes bemerkt haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Stefan Bauer / tb

