Nürnberg vor 6 Minuten

Nürnberg: Entwendetes Auto nach Einbruch in Schule wieder aufgefunden

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1867 berichtet, brachen bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmorgen (23./27.12.2020) in Nürnberg-Langwasser in eine Schule ein. Der oder die Täter richteten hohen Sachschaden an und entwendeten einen Opel Corsa, der zwischenzeitlich wieder aufgefunden wurde.